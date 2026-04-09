18/03/2026 13:36

【ＡＩ】AI取代演員？于正：或為一時潮流，真人表演絕非AI能完全取代

《經濟通通訊社18日專訊》內地互聯網近日流傳消息指，影視平台鼓勵各製片人「用AI做劇、用AI做後期」，幾部大劇的預算都壓得非常低，甚至計劃「以後男二以下的演員不需要真人，就用AI做」。消息瞬間引起網民熱議，內地知名編劇于正今日在微博發文談「AI取代演員」指，「這或許是一時的潮流，但真人的表演和人類對於同類的幻想和需要絕對不是AI能夠完全取代的」。



于正表示，AI製造出來的幻境或許會是一時的潮流，「但是到了後面觀眾看膩了，就渴望實景了」。他又強調，自己並不是否定AI，「我也在做AI劇」，但「我相信它是短暫的市場產物」。他認為，有演技的演員、有才華的編劇、有能力的導演都不必擔心，「人定勝天，我們要順應時代，也要對自己有信心」，AI帶給影視劇的只有好處沒有壞處，「只不過它可以淘汰一部分沒有才華的人而已，讓子彈再飛一會兒」。(sl)