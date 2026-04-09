18/03/2026 16:55

【ＡＩ】恒松資本婁剛：「龍蝦」低效兼簡單粗暴，明年此刻無人再提起

《經濟通通訊社18日專訊》2026亞布力中國企業家論壇第二十六屆年會於月17日-19日在黑龍江亞布力舉辦。恒松資本董事長婁剛揚言，「明年這個時候不會有人再提『龍蝦』(OpenClaw)」，直斥「它是個特別低效的東西，誰把這玩意兒用於生產，是腦子壞掉了」。



婁剛認為，「龍蝦」是「一個特別簡單粗暴的東西」，因為「龍蝦」是「把碳基工作流用簡單粗暴的硅基的執行方式，做了一個全流程的自動化，僅此而已。裏面犧牲了效率，犧牲了精確度，也犧牲了安全」。



婁剛又指，「龍蝦」的好處是可以讓完全不懂IT的人「用這種犧牲的方式盡快的擁抱了這個東西」，然而「玩玩就行了養一養差不多了，你真要讓企業幹活提升效率，一定要上專業智能體」。對於目前的熱捧，婁剛稱，在技術發展早期，重要的是讓人們意識到「這個真能幹活」，但他強調，「龍蝦不可能成為一個真正的生產力啊」。(sl)