18/03/2026 09:20

【中東戰火】經濟增長擔憂升溫，投資者在聯儲局決議前削減美債淡倉

《經濟通通訊社18日專訊》債券投資者正削減部分激進的押注，市場先前普遍排除聯儲局今年降息的預期，很大程度上受激進押注推動。



隨著規模達31萬億美元的債券市場，夾在由中東戰爭引發的增長風險與通脹風險之間，期貨投資者在周三（18日）聯儲局政策會議前，正在解除近期大量沽空美債的押注。



儘管本周預計不會調整利率，但政策制定者將公布未來數月的利率路徑預測。投資者還將密切關注聯儲局主席鮑威爾的新聞發布會，以探尋央行如何在能源價格上漲，與勞動力市場放緩跡象之間進行權衡。



TCW綜合投資組合經理Ruben Hovhannisyan表示：「利率市場經歷了快速而劇烈的重新定價。我們的基準情境是衝突可能在數周而非數月內解決。CPI可能會出現上衝，但向核心通脹的傳導總體有限。」(rc)