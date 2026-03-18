18/03/2026 11:00

【中東戰火】安聯首席經濟顧問：中東衝突導致美國經濟衰退機率飆升至35%

《經濟通通訊社18日專訊》美國知名經濟學家，安聯集團首席經濟顧問埃爾-埃里安表示，伊朗衝突增加美國經濟衰退的可能性，但這並不是他唯一關注的風險。



他周二（17日）受訪時稱，隨著油價飆升引發潛在的通脹螺旋，美國經濟衰退的可能性愈來愈大，機率已從約25%上升至35%。他指出，這一增長主要是由美伊衝突的溢出效應所推動。



此外，他表示，還有另一個因素也在影響他的預期。油價上漲導致通脹螺旋式上升，造成需求衝擊。埃里安表示，油價上漲有可能使通脹成為美國經濟的結構性問題，第一階段是高通脹，這會削弱人們的購買力，增加企業的成本。第二階段是經濟增長放緩和失業率上升。



與此同時，「金融事故」的風險正在上升。埃里安表示，更高的通脹也可能與金融市場的各種脆弱性相互作用，例如近期私人信貸領域贖回請求激增、全球政府債券需求疲軟，以及股市估值過高。「一旦發生重大金融事故，金融環境就會收緊，人們將無法獲得信貸。結果，最終會導致需求衝擊。衝突持續的時間越長，經濟衰退的可能性就越高。」(rc)