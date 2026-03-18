18/03/2026 15:59

【外圍經濟】日本大工會爭取到歷來最高加薪，平均底薪升5.1%

《經濟通通訊社18日專訊》全日本金屬產業勞動組合協議會(JCM)周三（18日）公布，轄下49個工會今年與資方談判後，平均爭取到每月加薪15450日圓（約97美元），按年再創新高。



JCM代表來自製造業，包括豐田、松下及日本製鐵等約200萬名職工。該協會爭取到自2014年有紀錄以來最大升幅，年增長率達5.1%，較去年的14566日圓漲幅進一步提升。



汽車工會同期單獨公布，成員平均每月底薪上升13389日圓，創1993年以來新高。另有製造業工會表示，權重計算後平均薪酬增長為5.7%，與去年5.77%接近。



數據公布正值日本央行即將召開會議，市場普遍預期將維持利率及寬鬆貨幣不變。分析認為，穩健薪酬增長有助刺激消費及維持通脹，成為央行考慮未來加息，以及減緩超寬鬆政策的重要依據。(rc)