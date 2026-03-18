18/03/2026 16:20

【美國議息】聯儲局即將議息，或因受中東戰事影響今年不再降息

《經濟通通訊社18日專訊》美聯儲局為期兩天的政策會議將於當地時間周三（18日）結束。受伊朗戰事引發通脹憂慮影響，美聯儲局主席鮑威爾幾乎肯定會宣布，央行連續第二次會議將關鍵利率維持在約3.6厘不變。



美聯儲局同時還也將發布季度經濟預測，可能把今年降息一次的預期下調至零。分析指，無論美聯儲局作何決定，目前都是決策者發布經濟預測的艱難時刻。



特朗普政府2月28日發動的伊朗戰爭已導致汽油價格暴漲，未來至少一兩個月通脹將被推高。美聯儲局發布的通脹預測，預料會高於去年12月的預期，當時官員預計今年底通脹將降至2.6%。



許多經濟學家預計，即便到2026年底，美聯儲局對通脹的預測仍可能高達3%。通脹如此大幅上行，與進一步降息的政策方向難以相容。



與此同時，汽油價格飆升若幅度足夠，持續時間夠長，可能拖累經濟。消費者可用於其他商品和服務的資金減少，導致今年稍後失業率上升。(rc)