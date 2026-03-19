25,500.58
-524.84
(-2.02%)
8,695.88
-139.62
(-1.58%)
4,996.28
-112.02
(-2.19%)
4,006.55
-56.43
(-1.389%)
4,583.25
-75.08
(-1.612%)
13,901.57
-286.23
(-2.017%)
70,372.0000
-874.5500
(-1.227%)
外幣,匯率,外匯,人民幣,美元,日圓,即時新聞,財經新聞,外匯新聞,外匯黃金,新聞及評論
70,372.00
-874.55
-1.227%
2,181.2000
-22.1900
-1.007%
4,684.0700
-152.0700
-3.144%
19/03/2026 17:05
商品價格行情：期油報96.63美元；倫敦金4715美元
原油價格行情（美元）
|名稱
|17:00報價
|升/跌
|比例
|4月紐約期油
|96.63
|1.17
|1.23%
|6月布蘭特期油
|109.84
|6.92
|6.72%
金銀行情（美元）
|名稱
|買價
|升/跌
|比例
|倫敦金
|4715.00
|-121.14
|-2.50%
|紐約期金
|4710.11
|-186.09
|-3.80%
|倫敦銀
|71.49
|-4.36
|-5.75%
|紐約期銀
|71.36
|-6.23
|-8.03%
*上述報價只供參考用