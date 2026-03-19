25,500.58
-524.84
(-2.02%)
8,695.88
-139.62
(-1.58%)
4,996.28
-112.02
(-2.19%)
4,006.55
-56.43
(-1.389%)
4,583.25
-75.08
(-1.612%)
13,901.57
-286.23
(-2.017%)
70,345.7700
-900.7800
(-1.264%)
外幣,匯率,外匯,人民幣,美元,日圓,即時新聞,財經新聞,外匯新聞,外匯黃金,新聞及評論
19/03/2026 17:05
美元兌日圓報159.23，日本央行維持利率不變符預期
美匯指數
|指數
|上日價
|漲跌
|100.260
|100.086
|0.174
最新美元匯價
|
|17:00報價
|16:00報價
|上日紐約收市價
|美元/日圓
|159.21/25
|159.23/27
|159.86/90
|歐元/美元
|1.1448/52
|1.1450/54
|1.1450/54
|英鎊/美元
|1.3249/53
|1.3257/61
|1.3254/58
|美元/瑞郎
|0.7925/29
|0.7920/24
|0.7930/34
|美元/加元
|1.3745/49
|1.3737/41
|1.3730/34
|澳元/美元
|0.7034/38
|0.7025/29
|0.7021/25
|紐元/美元
|0.5810/14
|0.5805/09
|0.5793/97
|美元/人民幣
|6.9027/31
|6.9021/25
|6.8729/33
|美元/港元
|7.8356/60
|7.8355/59
|7.8391/95
*上述報價只供參考用