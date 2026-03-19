25,500.58
-524.84
(-2.02%)
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-139.62
(-1.58%)
4,996.28
-112.02
(-2.19%)
4,006.55
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(-2.017%)
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外幣,匯率,外匯,人民幣,美元,日圓,即時新聞,財經新聞,外匯新聞,外匯黃金,新聞及評論
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19/03/2026 18:05
美匯指數
|指數
|上日價
|漲跌
|100.087
|100.086
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最新美元匯價
|貨幣名稱
|18:00報價
|17:00報價
|上日紐約收市價
|美元/日圓
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|英鎊/美元
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|美元/瑞郎
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|美元/加元
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|美元/人民幣
|6.8993/97
|6.9027/31
|6.8729/33
|美元/港元
|7.8314/18
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|7.8391/95
*上述報價只供參考用