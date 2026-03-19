19/03/2026 08:03

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▷ 中東局勢升級增加通脹及油價風險

▷ 官員預期2024年減息一次0.25厘 More ▼ Less ▲

《經濟通通訊社19日專訊》美國聯邦公開市場委員會(FOMC)周三（18日）宣布，維持聯邦基金利率目標區間於3.5厘至3.75厘不變，為今年連續第二次按兵不動，符合市場普遍預期。最新議息聲明重申，美國經濟活動持續以溫和至穩健步伐擴張，就業增長放緩後略見穩定，但通脹仍高於2%目標，反映物價壓力未完全消退。聯儲局同時強調，圍繞伊朗戰事及中東局勢升級所帶來的油價及通脹風險，令經濟前景不確定性仍然偏高，委員會將繼續密切關注地緣政治及能源市場變化對通脹及增長的影響。市場焦點之一落在最新利率點陣圖及年度經濟預測上。多數官員預期今年只會減息一次、幅度0.25厘，亦無成員認為今年底前需要再度加息，僅極少數官員在往後年度點出可能重新加息的情景，以反映對通脹反彈風險的憂慮。*預料在高利率環境下經濟仍具韌性*在最新一輪經濟預測中，聯儲局有望延續去年底的基調，2026年實質國內生產總值(GDP)增長中位數預測約為2.3%至2.4%，較早前假設略為上調，反映在高利率環境下經濟仍具一定韌性。失業率方面，委員預計2026年水準約為4.4%，與去年12月預測相若，顯示就業市場或趨溫和但仍接近充分就業。通脹方面，個人消費支出(PCE)物價指數預測2026年約為2.4%，核心PCE約2.5%，雖較2023年明顯回落，但仍略高於聯儲局2%目標，意味政策利率短期內難以大幅下調。(jf)