19/03/2026 09:23

【美國議息】姜靜：港元最優惠利率料變動有限，關注港匯會否持續受壓

《經濟通通訊社19日專訊》華僑銀行香港經濟師姜靜表示，聯儲局最新議息聲明及鮑威爾會後言論，整體立場偏向審慎但未完全轉鷹，惟外圍環境變數較多，不確定性高企，令當局仍傾向以觀望為主。她指出，點陣圖顯示今明兩年的減息預期未有重大調整，反映局方預期經濟維持韌性，通脹上行風險仍未消除。



姜靜提到，中東局勢緊張帶動美債孳息率上升，主要由於市場對通脹預期升溫，同時削減對減息的憧憬。不過，港元拆息近期走勢相對平淡，未見明顯跟隨美息波動。她認為，港息與美息差距不會長期偏離，短期需留意港匯會否觸及弱方兌換保證，一旦觸發資金流出，可能令流動性收緊，進而推高拆息。



姜靜認為，港元最優惠利率已回升至長期平均水平，未來調整空間有限。即使美國在今明兩年各減息一次，香港銀行亦未必會跟隨下調。



另一方面，奧雅納東亞區資產管理負責人王兆麒預測，美國今年最多減息0.25厘，但香港未必完全跟隨，料最優惠利率減幅約0.125厘至0.25厘。王兆麒指出，目前本地樓市購買力仍然偏弱，但中東局勢不穩可能促使資金流入香港避險，對各類資產價格帶來支持。他預計今年整體樓價將上升8%至10%，其中中小型單位升幅或超過10%。(ul)