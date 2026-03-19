19/03/2026 17:22

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▷ 2025年全年香港GDP實質升3.5%

▷ 進出口貿易、批發及零售業第四季升7.9% More ▼ Less ▲

《經濟通通訊社19日專訊》政府統計處今日發布2025年第4季及2025年全年環比物量計算按經濟活動劃分的本地生產總值初步數字。根據初步統計數字，整體本地生產總值在2025年第4季較上年同期實質上升3.8%，而第三季的升幅為3.7%。2025年全年與2024年比較，本地生產總值實質上升3.5%。按組成服務行業分析及與上年同期比較，所有服務活動合計的增加價值在2025年第4季實質上升3.8%，而第3季的升幅為3.1%。2025年全年與2024年比較，所有服務行業合計的增加價值實質上升3.2%。進出口貿易、批發及零售業的增加價值，在2025年第4季與上年同期比較實質上升7.9%，而第3季的升幅為5.2%。2025年全年合計，該行業的增加價值實質上升6.0%。住宿及膳食服務業的增加價值，在2025年第4季與上年同期比較實質上升1.5%，而第3季則下跌0.9%。2025年全年合計，該行業的增加價值實質下跌0.5%。運輸、倉庫、郵政及速遞服務業的增加價值，在2025年第4季與上年同期比較實質上升4.8%，而第3季的升幅為2.2%。2025年全年合計，該行業的增加價值實質上升3.7%。資訊及通訊業的增加價值，2025年第4季與上年同期比較實質上升1.8%，而第3季的升幅為0.6%。2025年全年合計，該行業的增加價值實質上升0.9%。金融及保險業的增加價值，在2025年第4季與上年同期比較實質上升4.9%，而第3季的升幅為5.4%。2025年全年合計，該行業的增加價值實質上升4.8%。地產、專業及商用服務業的增加價值，在2025年第4季與上年同期比較錄得0.6%的實質升幅，該行業的增加價值在第3季大致維持不變。2025年全年合計，該行業的增加價值實質下跌0.2%。公共行政、社會及個人服務業的增加價值，在2025年第4季與上年同期比較實質上升1.8%，而第三季的升幅為2.1%。2025年全年合計，該行業的增加價值實質上升2.1%。就服務行業以外的其他行業而言，本地製造業的增加價值，在2025年第4季與上年同期比較實質上升5.7%，而第3季的升幅為5.3%。2025年全年合計，該行業的增加價值實質上升3.2%。電力、燃氣和自來水供應及廢棄物管理業的增加價值，在2025年第4季與上年同期比較實質下跌0.8%，而第3季的跌幅為1.7%。2025年全年合計，該行業的增加價值實質下跌1.2%。建造業的增加價值，繼2025年第3季與上年同期比較實質下跌8.7%後，在第4季下跌6.4%。2025年全年合計，該行業的增加價值實質下跌7.8%。(ul)