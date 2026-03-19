19/03/2026 14:43
《異動股》黃金ETF跌約4%紫金重挫8%，午後金價跌穿4800美元關
《經濟通通訊社19日專訊》SPDR金(02840)現價跌3.8%，報3452元，以現價計，該股暫連跌2日，累計跌幅4.5%。該股成交約6萬股，涉資2.21億元。
以伊互轟原油設施，美國聯儲局主席鮑威爾指因中東局勢令聯儲局遏抑通脹不如預期，資金自股市及金市出逃，轉移流向美債及美元。金價跌勢急擴，亞洲時段午後期金與現貨金雙雙跌穿4800美元關口，見一個半月新低。
金價ETF受壓；FL二南方黃金(07299)跌8.1%，報30.84元；恒生黃金ETF(03170)跌4%，報15.15元；價值黃金(03081)跌4.2%，報22.62元；易方達黃金礦(02824)跌8.8%，報11.68元。
金礦股全線急挫；紫金(02899)跌7.9%，報34.38元；紫金黃金國際(02259)跌9%，報167.5元；靈寶黃金(03330)跌12.2%，報24.14元；山東黃金(01787)跌8.1%，報32.76元；招金礦業(01818)跌7.7%，報27.8元；赤峰黃金(06693)無升跌，報42.08元。
現時，恒生指數報25511，跌513點或跌2%，主板成交近2265億元。國企指數報8697，跌137點或跌1.6%。恒生科技指數報5002，跌105點或跌2.1%。
以伊互轟原油設施，美國聯儲局主席鮑威爾指因中東局勢令聯儲局遏抑通脹不如預期，資金自股市及金市出逃，轉移流向美債及美元。金價跌勢急擴，亞洲時段午後期金與現貨金雙雙跌穿4800美元關口，見一個半月新低。
金價ETF受壓；FL二南方黃金(07299)跌8.1%，報30.84元；恒生黃金ETF(03170)跌4%，報15.15元；價值黃金(03081)跌4.2%，報22.62元；易方達黃金礦(02824)跌8.8%，報11.68元。
金礦股全線急挫；紫金(02899)跌7.9%，報34.38元；紫金黃金國際(02259)跌9%，報167.5元；靈寶黃金(03330)跌12.2%，報24.14元；山東黃金(01787)跌8.1%，報32.76元；招金礦業(01818)跌7.7%，報27.8元；赤峰黃金(06693)無升跌，報42.08元。
現時，恒生指數報25511，跌513點或跌2%，主板成交近2265億元。國企指數報8697，跌137點或跌1.6%。恒生科技指數報5002，跌105點或跌2.1%。
(hc)
|股份(編號)
|現價(元)
|變幅(%)
|SPDR金(02840)
|3452.00元
|跌3.84%
|FL二南方黃金(07299)
|30.84元
|跌8.05%
|恒生黃金ETF(03170)
|15.15元
|跌3.99%
|價值黃金(03081)
|22.62元
|跌4.15%
|易方達黃金礦(02824)
|11.68元
|跌8.75%
|紫金(02899)
|34.38元
|跌7.93%
|紫金黃金國際(02259)
|167.50元
|跌8.97%
|靈寶黃金(03330)
|24.14元
|跌12.22%
|山東黃金(01787)
|32.76元
|跌8.13%
|招金礦業(01818)
|27.80元
|跌7.70%