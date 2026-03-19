19/03/2026 14:43

表列同板塊或相關股份表現 股份(編號) 現價(元) 變幅(%) SPDR金(02840) 3452.00元 跌3.84% FL二南方黃金(07299) 30.84元 跌8.05% 恒生黃金ETF(03170) 15.15元 跌3.99% 價值黃金(03081) 22.62元 跌4.15% 易方達黃金礦(02824) 11.68元 跌8.75% 紫金(02899) 34.38元 跌7.93% 紫金黃金國際(02259) 167.50元 跌8.97% 靈寶黃金(03330) 24.14元 跌12.22% 山東黃金(01787) 32.76元 跌8.13% 招金礦業(01818) 27.80元 跌7.70%

《經濟通通訊社19日專訊》SPDR金(02840)現價跌3.8%，報3452元，以現價計，該股暫連跌2日，累計跌幅4.5%。該股成交約6萬股，涉資2.21億元。以伊互轟原油設施，美國聯儲局主席鮑威爾指因中東局勢令聯儲局遏抑通脹不如預期，資金自股市及金市出逃，轉移流向美債及美元。金價跌勢急擴，亞洲時段午後期金與現貨金雙雙跌穿4800美元關口，見一個半月新低。金價ETF受壓；FL二南方黃金(07299)跌8.1%，報30.84元；恒生黃金ETF(03170)跌4%，報15.15元；價值黃金(03081)跌4.2%，報22.62元；易方達黃金礦(02824)跌8.8%，報11.68元。金礦股全線急挫；紫金(02899)跌7.9%，報34.38元；紫金黃金國際(02259)跌9%，報167.5元；靈寶黃金(03330)跌12.2%，報24.14元；山東黃金(01787)跌8.1%，報32.76元；招金礦業(01818)跌7.7%，報27.8元；赤峰黃金(06693)無升跌，報42.08元。現時，恒生指數報25511，跌513點或跌2%，主板成交近2265億元。國企指數報8697，跌137點或跌1.6%。恒生科技指數報5002，跌105點或跌2.1%。(hc)