19/03/2026 15:44

【中東戰火】美歐天然氣價格快速上漲，受伊朗打擊海灣能源基礎設施影響

《經濟通通訊社19日專訊》受伊朗升級對海灣地區能源基礎設施的打擊影響，美國和歐洲天然氣價格於周四亞洲交易時段快速上漲。



其中，歐洲天然氣基準期貨價格一度飆升35%。美國亨利港天然氣期貨上漲3.4%，至每百萬英熱單位3.17美元。布蘭特原油價格上漲4.7%，至每桶112.43美元。暖氣油期貨上漲5.9%，至每加侖4.45美元。



亨利港價格反映的是美國國內天然氣成本，並與管道供應掛勾。相較之下，歐洲和亞洲基準價格更容易受到卡塔爾基礎設施遭襲所引發供應中斷的影響。



在以色列襲擊伊朗南帕爾斯氣田以及鄰近煉油設施後，伊朗展開報復，導致卡塔爾拉斯拉凡工業城終端周邊遭受嚴重破壞。阿聯酋哈卜尚天然氣設施已暫停營運。(rc)