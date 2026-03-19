19/03/2026 18:39

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▷ 美聯儲維持利率不變，鮑威爾關注能源價格影響

▷ 點陣圖顯示2025及2026年各減息一次 More ▼ Less ▲

《經濟通通訊社19日專訊》恒生銀行高級經濟師唐嘉逸表示，美國聯儲局一如市場預期維持利率不變。就中東局勢對美國經濟及通脹的影響，美聯儲局主席鮑威爾採取觀望態度，強調能源價格急升加大經濟面臨的不確定性，但對通脹風險並未過分擔憂。最新的點陣圖顯示，2025年與2026年分別減息0.25厘一次。整體而言，美聯儲局官員取態較預期溫和。考慮到能源價格急升對通脹帶來的長遠影響有限，加上即將上任的美聯儲局主席立場可能偏鴿，該行預計今年全年仍有兩次減息空間，每次0.25厘。恒生銀行財富管理首席投資總監梁君馡表示，中東局勢仍在推高油氣價格，令投資者對通脹的憂慮升溫。加上美聯儲局主席鮑威爾最新對通脹趨勢的看法及偏鷹派言論，可能使股市表現波動。尤其於去年環球各區股市大漲後，估值偏高的背景下，股市對地緣事件的抗跌力與反彈空間或較以往受限。梁君馡指出，未來一季投資聚焦「抗通脹、抗波動」。除油價因素外，AI投資加速料帶動數據中心與電力基建、相關設備與工業金屬需求；同時歐洲、日本、印度及澳洲等已宣布今年將提升國防開支，這些因素將觸發新的商品上升周期，並帶來較長線的通脹壓力；投資策略上，該行偏向增持公用事業與電力基建等高息股，大宗商品及礦業等相關板塊，同時配置高評級美元和港元債券，以加強組合防禦性。最後，該行認為長期部署加入黃金及澳元可受惠新一輪金屬需求上升周期。(bn)