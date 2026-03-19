25,500.58
-524.84
(-2.02%)
8,695.88
-139.62
(-1.58%)
4,996.28
-112.02
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4,006.55
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19/03/2026 15:04
澳元兌美元報0.7036，澳洲2月失業率升至4.3%高於預期
美匯指數
|指數
|上日價
|漲跌
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|100.086
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最新美元匯價
|貨幣名稱
|15:00報價
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|上日紐約收市價
|美元/日圓
|159.65/69
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|歐元/美元
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|英鎊/美元
|1.3257/61
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|美元/瑞郎
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|0.7927/31
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|美元/加元
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|1.3730/34
|澳元/美元
|0.7034/38
|0.7036/40
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|紐元/美元
|0.5813/17
|0.5814/18
|0.5793/97
|美元/人民幣
|6.8995/99
|6.8997/01
|6.8729/33
|美元/港元
|7.8364/68
|7.8379/83
|7.8391/95
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