19/03/2026 10:34

【美國議息】嘉信理財：能源風險令通脹前景不明朗，市場推遲減息預測至明年夏季

《經濟通通訊社19日專訊》聯儲局一如預期維持利率不變，聯邦基金利率目標區間維持於3.5厘至3.75厘，為今年連續第二次按兵不動。點陣圖顯示，委員繼續預料今年僅減息1次，沒有委員認為今年底前需要加息。



嘉信理財香港有限公司高級副總裁及理財顧問林長傑表示，伊朗局勢持續升溫，且未見緩和跡象。聯儲局一如預期決定將利率維持於3.5厘至3.75厘不變。市場現時已將首次減息的時間，由原來預期2026年內減息兩次，推遲至明年夏季。市場重新評估的關鍵因素是中東局勢緊張導致能源價格急升，促使投資者再三審視通脹前景。



他表示，短期內減息機會下降，與美國總統特朗普呼籲為家庭及企業減低借貸成本的言論背道而馳，反映由能源引發的通脹仍是確實風險。市場正高度注視能源市場走勢，美國消費者正面臨燃料價格顯著上升。在中東衝突變得更為明朗之前，短期內減息將難以實現。(bi)