19/03/2026 10:49

【美國議息】金管局:美國未來息率走向存不確定性，續密切監察市場變化維持貨幣及金融穩定

《經濟通通訊社19日專訊》美國聯儲局一如預期維持利率不變，聯邦基金利率目標區間維持於3.5厘至3.75厘，為今年連續第二次按兵不動。點陣圖顯示，委員繼續預料今年僅減息1次，沒有委員認為今年底前需要加息。



金管局表示，美聯儲局維持息率不變的決定符合市場預期。會後發表的點陣圖顯示，美聯儲局有可能於今年內再減息25基點，但市場普遍認為，美國未來貨幣政策走向存在較大不確定性，而近期中東地區局勢緊張對油價以至美國通脹走向帶來更大變數。



香港方面，金管局指出，貨幣及金融市場保持有序運作。港元拆息在聯繫匯率制度下整體上趨近美元息率，而較短期限的拆息就同時受本地市場港元資金供求影響，例如季節性因素及資本市場活動。



金管局強調，美國未來息率走向存在不確定性，對香港的利率環境亦會有所影響，市民在作出置業、投資或借貸決定時，需充分考慮及管理利率風險。金管局會繼續密切監察市場變化，維持貨幣及金融穩定。(bi)