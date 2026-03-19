19/03/2026 12:38

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▷ 香港實際按息3.25厘將維持一段時間

▷ 1個月拆息由去年10月3.5厘降至2.07厘 More ▼ Less ▲

《經濟通通訊社19日專訊》中原按揭董事總經理王美鳳指出，美以伊戰事持續增添不確定性，有關衝突對石油供應構成影響有機會推高通脹壓力，但另一方面美國勞動市場呈走弱趨勢，兩方面因素拉扯下，聯儲局決定維持利息不變以作觀望符市場預期，未來息率政策將尤其取決於經濟就業及通脹數據變化。*5月美聯儲局主席換屆，料美息今年仍有下調空間*她表示，美國聯儲局鮑威爾主席任期快將於今年5月屆滿，市場注視繼任者是否推動偏向寬鬆政策支持延續減息，預期美國經濟形勢於下半年較需要進一步減息作支持，料美息年內仍有下調空間。*料今年港P維持不變，港按息3.25厘將橫行一段時間*中原按揭董事總經理王美鳳表示，相信今年最優惠利率P維持現有處於最低水平，P不變但港元拆息HIBOR繼續受著減息周期延續所影響，料下半年美息續跌港元拆息將繼續處於回落走勢。預期本港以H按為主流的實際按息仍會處於封頂息水平3.25厘一段時間，但拆息由去年第四季至今已回落逾1厘，有助銀行降低資金成本，在今年樓市向好銀行按揭取態積極時期，拆息回落將有利銀行續有空間增加按揭優惠。王美鳳指出，本港最優惠利率P於去年10月底返回加息前最低水平，減P周期完成，但基於美國進一步減息，本港銀行同業拆息繼續回落，與樓按相關的1個月拆息由去年10月平均為3.5厘降至今年2月份為2.48厘，近日更降至2.07厘水平徘徊，反映銀行資金成本回落，有利增加銀行樓按積極取態，並推動銀行增加按揭優惠，近月銀行曾相繼上調樓按現金回贈。而3月份亦接連有大型銀行推出低息定按計劃，有關定息率2.73厘較主流H按息3.25厘低半厘，基於今年美國減息步伐放緩，H按息仍會維持現時3.25厘水平一段時間，料定按計劃吸引力增加。*港吸引資金力度增，偏低息率續支持已重拾升軌樓市*王美鳳表示，今年樓市延續已回穩的勢頭並重返升軌，今年市場具有不少繼續支持樓市的因素，包括樓價延續上升潛力、經濟繼續增長、按息已回落並續處偏低水平、新盤庫存減少、樓市需求增加兼備多元化客源；加上本港目前在地緣政治形勢不穩情況下，更突顯作為國際金融中心的優勢，吸引資金流入力度增加，進一步有助市場利好因素互疊。加上銀行樓按取態積極，將為樓市再添動力，進一步堅固買家信心讓樓市繼續向好發展。*1個月拆息較大機會回升至2厘半左右*她又指，按照現時市場H按計劃（H+1.3%； 封頂息P-1.75% P:5%），倘若1個月拆息跌至低於1.95厘，按息便會跌穿封頂息而進一步下降。最近1個月拆息錄得2026年內最低紀錄為2.02厘（3月10日），港元流動性增加導致拆息下跌，但基於拆息下跌與美息拉闊至逾1.5厘，港匯呈弱勢反映套息交易或增多，倘若港匯轉弱至觸及弱方兌換保證，金管局便需被動抽走港元，屆時拆息或回升至2.5%或以上水平。加上季結臨近，稍後1個月拆息亦較大機會回升至2厘半左右。(bi)