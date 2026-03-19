19/03/2026 15:04

【美國議息】中銀香港：市場對減息預期大幅降溫，未來減息步伐視乎通脹與經濟表現

《經濟通通訊社19日專訊》美國聯儲局一如市場預期維持利率不變。中銀香港(02388)財富策略及分析處主管張詩琪指，近日國際油價上升已對潛在通脹及經濟帶來影響。撇除油價因素，美國生產者或消費者數據均顯示通脹仍具韌性，尚未回落至美聯儲的目標水平，導致利率政策難以過於寬鬆，太早或太大幅度的減息只會令通脹急升。若未來油價持續高企並維持時間愈長，不僅將推升美國通脹，更可能對實體經濟帶來負面影響。



美聯儲主席亦表示，地緣事件對經濟的影響仍有待觀察。議息會議後，利率期貨顯示，市場迅速將年內減息25基點的預期下調至58%，相較美聯儲的利率中位數預期減息一次明顯更為保守。



不過，張詩琪認為，年內仍然有減息的可能，關鍵取決於油價對美國經濟的影響程度，以及就業市場是否仍維持健康。本次會議聲明中，當局已刪除上次會議對就業市場「穩固」的描述，顯示當局對就業市場的看法不如之前樂觀。一旦就業市場轉弱，美聯儲便需要於控制通脹與保護經濟之間作出平衡，從而決定未來利率走勢。(bi)