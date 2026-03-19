19/03/2026 19:21

《再戰明天》德國公布PPI，煤氣國藥紫金中石化公布業績

《經濟通通訊社19日專訊》德國公布PPI，及煤氣國藥紫金中石化公布業績，料為周五（20日）市場焦點。



*本港公布CPI，中國宏橋及小鵬公布業績*



周五日本假期休市。各國沒重要經濟活動。數據方面，周五3:00pm（本港時間．下同），德國公布2月生產者物價指數，年率跌幅料由3%收窄至2.7%，月率料由下滑0.6%改善至升0.3%。4:30pm，香港公布2月綜合消費物價指數，年率升幅料由1.1%擴大至1.5%。6:00pm，歐元區公布1月貿易收支。



在本港，明日公布業績的公司有:香港中華煤氣(00003)、光大環境(00257)、中國石油化工股份(00386)、國藥控股(01099)、中國宏橋(01378)、中國電力(02380)、紫金礦業(02899)、小鵬汽車-W(09868)等。(wa)