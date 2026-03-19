19/03/2026 15:45
滙豐私銀：偏好增長型股票，配置對沖基金及私募市場投資，薦4大投資策略捕捉AI機遇
摘要 意見回饋
免責聲明
本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。
▷ 滙豐私人銀行發布2026年第二季投資展望
▷ 建議多元資產配置，偏好美國及亞洲增長型股票
▷ 提出四大策略，含AI相關領域、收益策略、另類投資及亞洲市場
▷ 建議多元資產配置，偏好美國及亞洲增長型股票
▷ 提出四大策略，含AI相關領域、收益策略、另類投資及亞洲市場
*維持偏好增長型股票、受惠於結構性增長主題企業*
投資展望報告《變局之下，機遇不減》維持偏好增長型股票，以及具定價能力並受惠於結構性增長主題的企業，尤其是在美國及亞洲市場。該行亦建議，高淨值及超高淨值客戶可考慮精選配置對沖基金及私募市場投資，以擴闊可投資機會範圍。該行指出，打造具韌性的投資組合不僅需要產業及地域分散，更應善用債券、貨幣、商品及多元資產配置等不同資產類別，以降低集中風險並提升整體穩定性。
報告指，在未來六個月的投資視野下，該行投資策略反映由美國及亞洲帶動的全球擴張勢頭仍在延續；歐洲增長預期相對落後，但仍可望受惠於財政支出支持。報告同時認為，環球減息周期已接近尾聲，而企業基本面（尤其是美國企業）仍具支撐力，將持續推動回流生產與創新投資。
*薦4大投資策略，捕捉AI投資周期機遇*
滙豐私人銀行2026年第二季四大優先投資策略：捕捉人工智能投資周期機遇，維持對人工智能結構性增長引擎的策略配置，特別是半導體與電力基礎建設，同時將投資範圍由資訊科技板塊，擴展至工業、金融、通訊服務與原材料等周期性產業；在預期降息次數減少的情況下，以投資級別債券及新興市場債券為核心的收益策略，有助支撐整體回報並提升投資組合的韌性；部署另類投資及多元資產策略，駕馭市場波動：透過對沖基金、私募市場及環球多元資產策略補足公開市場配置，以把握私人企業帶來的創新機會，受惠於贏家與落後者之間的回報分化，並在政策路徑分歧下分散外匯風險；把握亞洲的創新與收益：亞洲市場有助強化並分散偏重美股的投資組合，同時提供長期增長潛力及具韌性的收益機會。
滙豐私人銀行及財富管理北亞首席投資總監何偉華表示，亞洲在創新及固定收益領域的綜合機會依然突出，該行針對這兩大驅動因素採取的槓鈴策略(barbell approach)在近月表現良好。此配置既可平衡地區內具吸引力的增長前景之餘，也透過優質派息股票帶來具意義的收益潛力。亞洲同時受益於持續推進的企業管治改革，進一步提升具韌性投資組合的分散效果。(bn)