19/03/2026 11:39

香港銀行同業拆息(HIBOR) 期限 HIBOR(%) 升跌（基點/BP） 隔夜 1.30893 -13.167 一周 1.54381 -3.53 兩周 1.93881 -0.714 一個月 2.05446 -1.852 兩個月 2.24238 -0.072 三個月 2.3506 +1.06 六個月 2.60268 - 一年 2.82679 +0.072

《經濟通通訊社19日專訊》港元拆息個別發展，而與樓按相關的一個月拆息報2.05446厘，跌1.852基點，是3月12日後最低；反映銀行資金成本的三個月拆息報2.3506厘，升1.06基點。隔夜息報1.30893厘，跌13.167基點；一周拆息跌3.53基點，報1.54381厘，兩周則跌0.714基點，報1.93881厘。長息方面，六個月拆息無升跌，報2.60268厘，一年期則升0.072基點，報2.82679厘。港元匯價今日在7.8392-7.9361之間上落，最新報7.8387。資料來源：香港銀行公會