19/03/2026 11:39
《港元利率》港元拆息個別發展，一個月拆息報2.05厘續尋底
《經濟通通訊社19日專訊》港元拆息個別發展，而與樓按相關的一個月拆息報2.05446厘，跌1.852基點，是3月12日後最低；反映銀行資金成本的三個月拆息報2.3506厘，升1.06基點。
隔夜息報1.30893厘，跌13.167基點；一周拆息跌3.53基點，報1.54381厘，兩周則跌0.714基點，報1.93881厘。長息方面，六個月拆息無升跌，報2.60268厘，一年期則升0.072基點，報2.82679厘。
港元匯價今日在7.8392-7.9361之間上落，最新報7.8387。
資料來源：香港銀行公會
隔夜息報1.30893厘，跌13.167基點；一周拆息跌3.53基點，報1.54381厘，兩周則跌0.714基點，報1.93881厘。長息方面，六個月拆息無升跌，報2.60268厘，一年期則升0.072基點，報2.82679厘。
港元匯價今日在7.8392-7.9361之間上落，最新報7.8387。
|期限
|HIBOR(%)
|升跌（基點/BP）
|隔夜
|1.30893
|-13.167
|一周
|1.54381
|-3.53
|兩周
|1.93881
|-0.714
|一個月
|2.05446
|-1.852
|兩個月
|2.24238
|-0.072
|三個月
|2.3506
|+1.06
|六個月
|2.60268
|-
|一年
|2.82679
|+0.072
資料來源：香港銀行公會