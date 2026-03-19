19/03/2026 16:33

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▷ 能源供應鏈風險及成本增，影響多行業

▷ 標普評級亞太企業82%為投資級，資產穩健 More ▼ Less ▲

《環富通基金頻道19日專訊》標準普爾全球評級報告指出，中東戰爭正成為亞太地區企業信貸風險的主要來源。該機構近日發布《2026年亞太企業趨勢》報告，強調持續衝突將加劇能源供應鏈風險與成本，對亞太企業營運及財務構成重大壓力。總體而言，標普認為，雖然亞太企業整體信貸韌性較強，但能源衝擊將考驗其適應能力。報告作者、亞太企業及基礎設施分析監督與一致性委員會主席Simon Wong表示，企業將面臨能源價格上漲、供應鏈中斷、交通及保險成本增加等挑戰。影響不僅限於下游煉油、石化、航空、航運及公用事業等初始受影響行業，還將擴及礦業、物流、運輸、零售、半導體及農業等領域。對於已存在結構性挑戰的企業，如化工過剩產能、鋼鐵競爭激烈及汽車利潤薄弱等，壓力將進一步加劇。Simon指出，在標普評級的企業中，近82%為投資級，顯示整體資產負債表穩健、流動性緩衝充足，有助緩衝短期油氣價格波動。標普大中華區企業主管Charles Chang警告，亞太多國天然氣庫存為弱點，多數國家正爭相從其他國家取得較昂貴的液化天然氣供應。幸好取暖高峰期已過，大多數國家可調整發電組合以緩解壓力。融資環境可能惡化，風險溢價上升及市場情緒轉弱，將嚴重影響流動性及融資管道，進而加速企業信貸品質惡化。不過，未來兩至三個月投機級債券到期金額低，評級企業再融資風險可控。報告關鍵結論包括：中東長期衝突將放大能源供應鏈風險及成本，對亞太企業營運及財務風險構成放大效應；大多數評級企業為投資級，穩健資產負債表及流動性緩衝有助抵禦短期油氣波動、貿易不確定性及網路風險上升；信貸分化將加劇，過剩產能行業如化工、鋼鐵及汽車壓力更大，高槓桿非必需消費企業尤為脆弱。(hl)*編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《環富通》、編者及作者無涉。