19/03/2026 16:29
《經濟時評》保德信：美國實質經濟增長或顯著高於長期趨勢，或引發3%以上通脹
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▷ 保德信預測美國經濟或過熱，通脹或超3%
▷ 歐洲基準情景為緩慢前行，概率40%
▷ 中國基準情景為緩慢前行，概率60%
▷ 歐洲基準情景為緩慢前行，概率40%
▷ 中國基準情景為緩慢前行，概率60%
*歐洲40%機率「緩慢前行」，中國60%機率「緩慢前行」*
保德信固定收益全球投資策略師Guillermo Felices表示，歐洲的基準情景仍為「緩慢前行」（40%機率），在實質收入上升、低利率及政府持續支援等利好因素支撐下，增長逐步回復趨勢水平，年增長維持在大約1.5%。於此情景下，歐元區邊緣國家料變化不大，而德國則獲得一定的財政動能，從而產生正面的區域外溢效應。雖然能源價格高企，但內需疲弱抑制物價上升壓力，通脹風險並不高。因此，歐洲央行將存款利率維持在2厘。保德信的歐洲尾部風險包含：「過熱」(20%)、「生產力提升」(15%)、「輕度滯脹」(10%)以及「衰退」(10%)。
保德信固定收益首席亞洲經濟學家Shikeb Farooqui指，保德信對中國的基準情景亦為「緩慢前行」(60%)。在該情景下，中國將採取以AI為主導的產業政策組合，並推行具體的提振內需措施。過剩產能將逐步緩解，但仍對全球其他地區產生通縮作用。財政政策將保持寬鬆，並對消費、房地產及基建等領域提供針對性支援。(wa)