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▷ 歐洲基準情景為緩慢前行，概率40%

▷ 中國基準情景為緩慢前行，概率60% More ▼ Less ▲

《環富通基金頻道19日專訊》保德信(PGIM)副主席兼首席全球經濟師Daleep Singh指，鑑於早前中東局勢的下行趨勢預期現已成為保德信的基準情景，在未來12個月的宏觀經濟情景與/或相應機率亦因此發生變化。在美國，預期「過熱」環境將成為出現機率約40%的基準情景，即實質增長顯著高於長期趨勢（2.5%以上）。由於擴張性財政政策與寬鬆貨幣政策同時推行，此情景可能引發3.0%以上的通脹。由於名義盈利隨名義GDP一同上升，風險資產初期或表現較好，但若通脹預期失控，其表現可能受遏抑，從而出現利率曲線「熊式陡化」現象。保德信的美國尾部情景預期包括：「緩慢前行」（20%出現機率）、「生產力提升」(20%)、「衰退」(10%)、「輕度滯脹」(10%)。*歐洲40%機率「緩慢前行」，中國60%機率「緩慢前行」*保德信固定收益全球投資策略師Guillermo Felices表示，歐洲的基準情景仍為「緩慢前行」（40%機率），在實質收入上升、低利率及政府持續支援等利好因素支撐下，增長逐步回復趨勢水平，年增長維持在大約1.5%。於此情景下，歐元區邊緣國家料變化不大，而德國則獲得一定的財政動能，從而產生正面的區域外溢效應。雖然能源價格高企，但內需疲弱抑制物價上升壓力，通脹風險並不高。因此，歐洲央行將存款利率維持在2厘。保德信的歐洲尾部風險包含：「過熱」(20%)、「生產力提升」(15%)、「輕度滯脹」(10%)以及「衰退」(10%)。保德信固定收益首席亞洲經濟學家Shikeb Farooqui指，保德信對中國的基準情景亦為「緩慢前行」(60%)。在該情景下，中國將採取以AI為主導的產業政策組合，並推行具體的提振內需措施。過剩產能將逐步緩解，但仍對全球其他地區產生通縮作用。財政政策將保持寬鬆，並對消費、房地產及基建等領域提供針對性支援。(wa)