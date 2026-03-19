19/03/2026 16:10

《宏觀有法－艾西亞》伊朗地緣政治衝突對中國經濟有何影響

《宏觀有法》近期伊朗地緣政治局勢動盪加劇，給中國經濟帶來了複雜的風險，主要體現在兩個相互關聯的方面：能源安全，和全球經濟模式的更廣泛轉變。



從總體數據來看，伊朗在中國全球貿易中的份額並不顯著。中國海關官方資料顯示，2025年中伊雙邊貿易額約為99.6億美元，較2024年下降25.6%。伊朗目前僅佔中國出口總額的不到0.3%，進口總額的不到0.2%。中國對伊朗的出口主要集中在機械、汽車零部件和電子產品，而進口幾乎全部是原油。



儘管中國官方資料顯示近年來從伊朗進口的原油大幅下降，目前僅佔中國石油總進口量的不到5%，然而，實際情況可能並非如此。兩國原油貿易的很大一部分是通過第三國作為轉口樞紐進行運輸，以規避二級制裁。Kpler的資料顯示，2025年，中國每日進口約138萬桶伊朗原油，佔中國海運原油進口總量的13%。這使得伊朗成為中國第三大原油供應國，僅次於俄羅斯和沙烏地阿拉伯。



因此，霍爾木茲海峽一旦中斷，中國最主要的擔憂將是石油供應。



短期內的影響預計有限，因為中國擁有充足的戰略石油儲備，儲備量估計相當於220天的經霍爾木茲海峽進口量，足以緩衝此次衝擊。



然而，在更為悲觀的情況下，如果這種長期不穩定持續全年，中國可能被逼轉向進口俄羅斯或巴西石油，這將導致更高的物流溢價，從而大幅推高中國的整體進口成本。這些成本很可能轉化為更高的生產成本，進而影響中國企業利潤，而中國企業利潤在通縮壓力下本就已經呈下降趨勢。



根據中國國家統計局的計算，油價上漲10%將使中國的CPI上升約0.3個百分點。如果布倫特原油價格從每桶60美元上漲到120美元（漲幅100%），中國的CPI可能會上升約3個百分點。這是一個顯著的漲幅，但考慮到中國目前的CPI僅為0.8%（截至2026年2月），在其他條件不變的情況下，這將使中國的通脹率上升到一個較高的水準，但仍在可接受範圍內(3%-4%)。換言之，由於中國仍在努力應對通縮壓力，能源價格的「成本推動」不太可能引發系統性通脹危機。



然而，中國政府依然需要採取措施應對不斷上漲的能源成本。最直接、最明顯的措施是充分利用戰略儲備。此外，中國也已停止成品油出口。中國還可以充分利用現有的燃油定價機制，該機制規定，只有在國際原油價格波動超過一定幅度後，才會調整國內汽油和柴油價格，並設定價格下限和上限，以緩衝全球市場劇烈波動的影響。在更為嚴峻的情況下，中國可能需要提高煤炭產量，並接受由此帶來的污染增加，以填補眼前的能源缺口。中國巨大的煤炭生產能力，為大幅抵消這些不斷上漲的成本提供了可行的途徑。因此，能源衝擊最終對中國消費者價格的影響可能比最初預想的要小。但即便如此，石油供應受限仍然可能對中國經濟造成不利影響。



儘管面臨短時間內的油價上漲，中國經濟擁有足夠的韌性來應對，但伊朗不斷升級的衝突勢必會引發能源市場以外的更廣泛的宏觀經濟影響。



事實上，即便伊朗衝突比預期更早結束，全球供應鏈遭受的巨大衝擊也已發生，而且很難恢復到衝突前的水準。全球運輸基礎設施的脆弱性暴露無遺，這逼使各國從根本上轉變關鍵資源的管理方式，這一趨勢自最近的貿易戰爆發以來就已出現。建立關鍵商品戰略儲備預計會成為全球新常態，重塑國際經濟秩序。因此，曾經在全球化時代佔據核心地位的「效率追求」，將退居次要地位，安全和韌性才是首要關注點。這種範式轉變很可能導致滯脹，即經濟增長停滯與持續通脹並存的惡性循環。



對於中國--世界第二大經濟體和全球貿易關鍵參與者--而言，當前滯脹時代帶來了重大而複雜的挑戰。全球經濟放緩勢必會促使各國將需求分散，減少對中國商品的依賴。加之中國國內生產成本上升，可能會影響出口，並削弱支撐其經濟增長的貿易順差。此外，衝突持續時間的不確定性也會促使中國在國內生產和投資決策上更加謹慎。



在這樣的背景下，中國需要進一步優先刺激內需以維持經濟增長。然而，近年來政府債務激增限制了財政政策空間，阻礙了這一戰略轉型。中國政府在今年兩會期間，只表達「保持財政支出穩定」證明了謹慎的態度。同樣，中國人民銀行也僅實施了溫和的貨幣寬鬆政策。如果美聯儲維持利率不變，那麼受限於利差，中國寬鬆政策的力度可能會減小。因此，未來幾個月中國的財政和貨幣政策都不太可能出現顯著擴張。這意味著，伊朗戰爭後，中國經濟可能進一步放緩。《法國外貿銀行亞太區首席經濟師 艾西亞》



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