19/03/2026 09:21
【聚焦人幣】人幣中間價貶66點子，止兩連升，報6.8975
《經濟通通訊社19日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報6.8975，較上個交易日跌66點子，止兩連升，較市場預測偏弱20點，上個交易日報6.8909。
|貨幣兌換
|中間價
|漲跌(BP)
|1美元/人民幣
|6.8975
|+66.00
|1歐元/人民幣
|7.9083
|-342.00
|100日圓/人民幣
|4.3169
|-147.00
|1港元/人民幣
|0.8801
|+8.80
|1英鎊/人民幣
|9.1504
|-439.00
|1澳元/人民幣
|4.8485
|-433.00
|1紐元/人民幣
|4.0004
|-309.00
|1新加坡/人民幣
|5.3734
|-209.00
|1瑞郎/人民幣
|8.7027
|-680.00
|1加元/人民幣
|5.0220
|-46.00
|1人民幣/林吉特
|0.5687
|+2.20
|1人民幣/俄羅斯盧布
|12.1445
|+1814.00
|1人民幣/南非蘭特
|2.4631
|+397.00
|1人民幣/韓元
|217.7900
|+180.00