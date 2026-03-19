19/03/2026 17:06

摘要 意見回饋 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 人民幣2月全球支付佔比2.74%，排名第六

▷ 16-24歲青年失業率16.1%，創八個月新低

▷ 1-2月全國財政收入同比轉增0.7% More ▼ Less ▲

《神州經脈》滬綜指今日（19日）低開低走，近尾盤跌勢轉急，一度跌穿四千大關為今年1月來最低，全日挫1.39%收報4006.55點，險守4000點；深成指跌幅達2.02%，創業板指軟1.11%。滬深兩市全日成交2.11萬億元（人民幣．下同），較上個交易日微升650億元或3%。人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報6.9013，較上個交易日4時30分收盤價跌251點子，止三連升，創3月13日以來近一周新低，全日在6.8910至6.9036之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報6.8975，較上個交易日跌66點子，止兩連升，較市場預測偏弱20點。*今日新聞精選*1. 環球銀行金融電信協會(SWIFT)最新數據顯示，2026年2月，人民幣國際支付佔比從1月的3.13%回落至2.74%，全球支付排名重回第六，比1月下跌1位。2月，美元國際支付佔比仍是全球最多，不過從49.68%回落至49.25%。第二位歐元的佔比則從22.36%略升至22.82%。英鎊維持第三，支付佔比從6.91%上升至7.16%。日圓仍排第四，佔比由3.44%微升至3.46%。加元重上第五位，惟支付佔比從2.97%輕微回落至2.94%。2. 就美國涉台評估報告，中國外交部發言人林劍今日回應表示，台灣問題是中國內政，如何解決台灣問題完全是中國人自己的事。美國應在台灣問題上謹言慎行。林劍並稱，美國的有關機構和人士應摒棄意識形態偏見和冷戰零和思維，端正對華認知，停止炒作中國威脅論。美國情報機構在全球威脅年度報告中表示，中國目前暫無在2027年攻打台灣的計劃。3. 國家統計局公布2026年2月分年齡組失業率數據。2月，全國城鎮不包含在校生的16-24歲勞動力失業率為16.1%，較1月回落0.2個百分點，為2025年6月以來最低。不包含在校生的25-29歲勞動力失業率為7.2%，較1月上升0.4個百分點，回落兩個月後重返2025年11月的水平。不包含在校生的30-59歲勞動力失業率為4.2%，較1月上升0.2個百分點，為2025年2月以來最高。4. 財政部今日公布1-2月財政收支情況。1-2月，全國一般公共預算收入44154億元，同比增長0.7%，去年全年為下降1.7%。主要稅收收入項目中，印花稅1143億元，同比增長34.7%。其中，證券交易印花稅499億元，同比增長1.1倍。1-2月，全國一般公共預算支出46706億元，同比增長3.6%，去年全年為增長1%。5. 市場研究公司Counterpoint今日發布的數據顯示，在1月至3月初期間，中國整體智能手機市場同比下滑了4%。蘋果公司今年前九周在中國的智能手機銷售增長23%。蘋果對供應鏈的高度掌控，使其比競爭對手更能承受內存芯片成本飆升的影響，預計在競爭對手提價之際，蘋果將維持現有定價。6. 在阿里雲、百度智能雲昨日相繼宣布AI算力、存儲等產品漲價後，京東雲微信公眾號昨晚發文，承諾全系核心產品不漲價，並將對多款產品實施更大力度優惠。京東雲作出3項承諾。一是「價格穩定，絕不跟風」，現有雲主機、AI算力、存儲、網絡等價格保持穩定，不新增漲價項、不提高收費標準；二是「下調多款產品價格，持續讓利」三是「服務不打折，保障不缺位」。7. 華為中國合作夥伴大會2026於今日開幕。華為公司常務董事汪濤在會上發表主題演講時表示，華為企業級智能體開發平台Agent Arts將於4月30日開啟公測，其開源增強版將於5月30日發布。該平台將提升企業開發智能體的效能，智能體交付時間可縮短60%以上。Agent Arts是一個企業級一站式智能體構建與運營平台，支持單智能體、工作流及多智能體協作模式。8. 據《新浪科技》報道，泡泡瑪特與索尼影業(Sony Pictures)共同宣布了LABUBU電影的最新進展，雙方將圍繞泡泡瑪特旗下經典IP形象THE MONSTERS(LABUBU)開發真人動畫電影。電影計劃由曾執導《帕丁頓熊》系列及票房大作《旺卡》的保羅．金(Paul Thomas King)出任導演及製片人，THE MONSTERS藝術家龍家升將深度參與電影創作。此外，保羅．金還將與史蒂文．萊文森(Steven Levenson)攜手，擔任該電影的編劇。(jq)