19/03/2026 08:53

【ＡＩ】小米大模型MiMo-V2-Pro發布，定位高強度Agent工作場景

《經濟通通訊社19日專訊》3月19日凌晨，小米(01810)發布小米大模型Xiaomi MiMo-V2-Pro，專為現實世界中高強度的Agent工作場景而打造，擁有超過1T的總參數量（42B激活參數），採用創新的混合注意力架構，並支持1M超長上下文長度。



MiMo-V2-Pro模型現已正式開放API服務，支持1M上下文長度，並根據使用量分段計價：256K上下文以內，輸入價格為1美元每百萬tokens，輸出價格為3美元每百萬tokens；1M上下文以內，輸入價格翻倍為2美元每百萬tokens，輸出價格為6美元每百萬tokens。目前MiMo-V2-Pro已在多個平台同步上線。



雷軍在微博表示，MiMo-V2-Pro在全球大模型綜合智能排行榜Artificial Analysis上位列全球第八；按大模型品牌來排名，排在全球第五，超過了xAI Grok。雷軍還稱，小米在AI領域上相對比較低調，實際進展可能比大家看到的要快很多，據他透露，小米今年在AI領域的研發和資本投入就將超過160億元人民幣。(wn)