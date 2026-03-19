19/03/2026 08:59

【中東戰火】王毅晤阿聯酋總統中國事務特使：續為停火止戰奔走斡旋

《經濟通通訊社19日專訊》中共中央政治局委員、外交部長王毅在北京會見阿聯酋總統中國事務特使哈勒敦。



王毅指中東局勢令人擔憂，令中阿關係的戰略性更突出，雙方及時戰略溝通、增進戰略互信更加重要，有利推動中東地區早日實現和平與穩定。王毅強調，中方願同阿方密切高層交往，深化發展戰略對接，推動兩國全面戰略夥伴關係邁上新台階。



哈勒敦介紹了中東局勢最新情況，並表示阿方視中方為可依靠、可信賴的真正朋友，願同中方加強高層交往，深化教育、文化、能源、經濟等領域合作，推進兩國關係發展的「百年大計」。



王毅重申中方原則立場，感謝阿方為維護中國公民和機構安全所作努力，強調這場戰爭本不該發生，更沒必要再打下去，應避免造成更大傷亡和損失。中方堅定支持阿聯酋維護主權、安全和領土完整，譴責針對平民和民用設施的襲擊，將繼續為停火止戰奔走斡旋，早日還中東和平與穩定。(ry)