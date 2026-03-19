19/03/2026 09:54

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▷ 專家指無證據證實該規模資金流入

▷ 部分金融機構監測到資金異動但無法核查來源 More ▼ Less ▲

《經濟通通訊社19日專訊》近日，有關「3000億港元中東資本湧入香港」的說法在市場刷屏。據《證券時報》報道，日前走訪了香港多家銀行、券商、金融機構及中東市場研究人士，了解到中東戰事爆發後，香港市場確實出現外資流入增多的現象，其中包含部分來自中東的資金，但具體流入規模與真實流向難以精準統計和核查。可以明確的是：一方面，受中東局勢動盪影響，全球資金的避險需求持續升溫；另一方面，中東資本近兩年來正持續布局香港與內地資本市場，香港已成為包括中東資本在內的全球資金配置的重要選擇。*專家：數字被誇大，成熟機構不可能在短期內重倉布局*市場當前最關心的問題，莫過於那筆3000億港元中東資本流入香港的傳聞。從港股市場的成交量來看，根據中國銀河證券統計，中東戰爭爆發後的一周，港交所日均成交額約3415億港元，比開戰前一周增加了約997億港元，創下半年多來的單周最高成交量。有港股觀察人士指出，這部分增量資金裏有來自中東的資金，但香港一家外資銀行分析師表示：「短時間內很難判斷是否有中東資金因為戰爭影響而大舉流入，他們更可能是通過ETF或大型公募資金介入，可能要過一段時間才能看得出來。」長期專注於中東市場研究的北大滙豐商學院中東研究所執行所長朱兆一也直言，目前沒有任何跡象表明有3000億港元這麼大規模的資金進入香港資本市場。「這個數字有點被誇大，戰爭至今不過十多天，成熟機構不可能在短期內重倉布局的。」*中東資金流入趨勢確實存在，專家：但還需要觀察和跟進*報道稱，不過，從香港的部分券商、銀行等金融機構方面了解到，中東資金流入的趨勢確實真實存在。沙利文捷利（深圳）雲科技有限公司投研總監袁梅表示，「最近中東資金，尤其是本來投資中東的亞洲資金，確實對香港的興趣在增加，但具體會如何演繹，還需要觀察和持續跟蹤。」部分銀行也監測到明顯的資金異動。香港一家有中資背景的商業銀行相關負責人表示，「3月資金流入量是有顯著增多，尤其是戰爭爆發後第一周，單筆多在百萬港元以上，但目前暫時無法識別到資金主體」。該人士還透露，從銀行一線視角觀察，即便有從中東回流的資金，也以曾經香港中轉的中資背景、華人背景資金為主；純中東背景的家族辦公室或主權基金，通常會選擇在香港落地本土家辦進行配置。博大資本國際行政總裁溫天納也給出一線反饋：「中東客戶關於港股投資、債券配置及在港設辦的查詢，環比激增超50%，早年遷往新加坡、迪拜的部分投資者，也正考慮將資產回流香港。」據報道，從香港一家家族辦公室負責人處也得到印證，近期相關諮詢量明顯上升。「主要是一些原本在中東開設公司的客戶，受戰事影響計劃將總部及外派人員撤回。有一天我們接待了10組客戶，連續開會商討應對方案，比以前忙多了。」但據朱兆一對中東市場的了解，戰爭已經導致當地資本出現外流的現象，若戰爭若持續拉長，中東的主權基金等「國家隊」資金，反而可能會從其他地方「回國」，優先保障本國市場流動性，「現在下結論為時尚早，但長期向東配置的大方向不會變」。(jq)