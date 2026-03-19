19/03/2026 09:37

【聚焦人幣】美聯儲維持利率不變，人民幣即期開貶189點子，報6.8951

《經濟通通訊社19日專訊》美國聯邦公開市場委員會(FOMC)周三（18日）宣布，維持聯邦基金利率目標區間於3.5厘至3.75厘不變，為今年連續第二次按兵不動，符合市場普遍預期。



人民幣兌一美元中間價今報6.8975，較上個交易日跌66點子，止兩連升，較市場預測偏弱20點。



人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早低開189點子，報6.8951，上個交易日即期匯率收盤報6.8762。



隔夜美聯儲維持利率不變，並上調了今年和明年的經濟增長預期，美聯儲目前基本上將油價衝擊視為暫時現象。不過隔夜伊朗油氣設施遭襲，中東戰事升級，避險情緒推高美元指數重返100關口上方。



市場人士指出，短期中東戰事難見降溫，人民幣短期也將承壓，但中期經濟基本面仍相對韌性，人民幣匯率調整仍是結匯時機。



招商銀行金融市場部稱，中東局勢再度升級，當供給衝擊從單純的運輸封鎖轉向產能摧毀，油價長期維持在高位的可能性明顯增加，仍需警惕美元指數繼續上沖的風險。(jq)