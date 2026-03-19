19/03/2026 16:42

【聚焦人幣】人幣即期收跌251點子，止三連升報6.9013，創近一周低

《經濟通通訊社19日專訊》人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報6.9013，較上個交易日4時30分收盤價跌251點子，止三連升，創3月13日以來近一周新低，全日在6.8910至6.9036之間波動。



離岸人民幣兌美元(CNH)現升8點子，報6.9031。



今日人民幣兌一美元中間價報6.8975，較上個交易日跌66點子，止兩連升，較市場預測偏弱20點。



市場人士稱，中東戰事繼續升級，避險情緒推高美元，人民幣也承壓回落，但中期基本面仍支持人民幣回升。



市場人士表示，隔夜美聯儲維持利率不變，市場對油價可能較長時間高企的預期不減，年內降息預期不足一次，中美負利差擴大，使得美元/人民幣長端掉期持續承壓，盤中長端下破-1500點關口，刷新逾半年新低。



招商銀行金融市場部稱，中東局勢再度升級，若供給衝擊從單純的運輸封鎖轉向產能受損，油價長期維持在高位的可能性明顯增加，仍需警惕美元指數繼續上沖的風險。(jq)