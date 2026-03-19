19/03/2026 13:57

【聚焦人幣】瑞聯銀行：基本面和政策改革推動，人民幣將迎十年漲

《經濟通通訊社19日專訊》據《彭博》報道，瑞聯銀行(UBP)已將人民幣列為最看好的投資標的之一，預計未來十年隨著基本面改善和政策改革推進，人民幣兌美元將持續走強。



這家管理著超過1500億瑞士法郎（1900億美元）資產的瑞士私人銀行在3月的一份報告中，把對人民幣兌美元升值的信心提升至最高水平，與對黃金的看漲立場一致。UBP預期隨著北京推動提升人民幣的國際地位並推進經濟再平衡，人民幣將走強，預測2026年底在岸人民幣兌美元匯率將升至6.70。



UBP高級經濟學家Carlos Casanova對《彭博》表示，「我們認為，在基本面和政策改革推動下，人民幣將進入長達十年的牛市」。他並補充稱，以購買力平價、實際有效匯率及利差等指標衡量，人民幣似乎被低估10%-50%。



今年早些時候，人民幣兌美元一度觸及三年高位。自2月底伊朗戰爭爆發以來，人民幣下跌了約0.5%，但其表現仍優於全球大多數貨幣，展現出對油價飆升的韌性。Casanova認為，短期內避險情緒可能會推高美元，但從中期來看，預計人民幣將重回走強趨勢。(sl)