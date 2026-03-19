19/03/2026 16:18

【聚焦數據】統計局：2月青年失業率略降至16.1%，創八個月新低

《經濟通通訊社19日專訊》國家統計局公布2026年2月分年齡組失業率數據。2月，全國城鎮不包含在校生的16-24歲勞動力失業率為16.1%，較1月回落0.2個百分點，為2025年6月以來最低。



不包含在校生的25-29歲勞動力失業率為7.2%，較1月上升0.4個百分點，回落兩個月後重返2025年11月的水平。



不包含在校生的30-59歲勞動力失業率為4.2%，較1月上升0.2個百分點，為2025年2月以來最高。



統計局日前公布，2026年2月全國城鎮調查失業率為5.3%，比上月上升0.1個百分點；1-2月全國城鎮調查失業率平均值為5.3%。(sl)