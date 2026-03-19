19/03/2026 09:12

【特朗普當政】美國國債突破39萬億美元大關，自特朗普首屆任期以來增加一倍

《經濟通通訊社19日專訊》美國國債當地時間周二（17日）首度突破39萬億美元大關，距離去年10月底首度達到38萬億美元不到五個月。預算監督機構和經濟學家現在一致認為，這種債務累積速度「不可持續」。



美國財政部周三（18日）發布的每日聲明證實了這一新數字，而此時正值政治敏感時期，距離特朗普2016年競選承諾，在8年內消除國債10周年紀念日僅剩大約兩周時間。自特朗普首屆任期上任以來，美國國債總額已增加一倍，2017年1月時為19.9萬億美元。



彼得森基金會CEO彼得森在聲明中表示：「隨著美國債務飆升至39萬億美元以上，我們必須認識到這種驚人的增長速度，以及我們給下一代帶來的沉重經濟負擔。在沒有任何計劃的情況下，以如此快的速度借貸數萬億美元，這無疑是不可持續的。」



根據彼得森基金會的預測，以目前的速度，美國債務將在今年秋季中期選舉前達到40萬億美元。(rc)