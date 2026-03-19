19/03/2026 10:13

【美國議息】聯儲局聲明及點陣圖對比

《經濟通通訊社19日專訊》聯儲局頂住特朗普的反覆施壓，連續第二次在議息會議上按兵不動。儘管顯示決策者預測的「點陣圖」依然表明今明兩年會各降息一次，但其中隱含的鷹派轉向尤為值得關注，認為2026年會下調利率和降息超過一次的人數雙雙減少。



3月18日與1月28日聲明異同：



失業率：

* 3月18日：近幾個月來幾乎沒有變化

* 1月28日：展示出一些企穩跡象



中東局勢：

* 3月18日：新增「中東局勢發展對美國經濟的影響存在不確定性」



表決

* 3月18日：唯一投票反對的委員是米蘭，他主張降息25個基點

* 1月28日：持異議的是米蘭和另一位理事沃勒，他們都主張降息25個基點



相同點

* 經濟活動在以穩固的速度擴張

* 就業增長維持在低位

* 通脹在某種程度上依然高企

* 委員會關注雙重使命所面臨的雙向風險

* 委員會致力於支持充分就業以及使通脹回歸2%的目標



(rc)