19/03/2026 14:25

【外圍經濟】日本眾議院批准兩名高市早苗提名鴿派人士，擔任央行審議委員

《經濟通通訊社19日專訊》日本眾議院周四批准首相高市早苗提名，兩名立場相似的貨幣政策鴿派人士加入央行政策委員會，此舉可能會影響央行關於進一步升息時機和步伐的決策。



市場普遍認為，學者淺田統一郎和佐藤綾野是經濟刺激政策的堅定支持者，二人已獲眾議院批准加入由九人組成的日本央行政策委員會。此提名仍需參議院批准方可生效。



淺田統一郎將接替任期於3月31日屆滿的審議委員野口旭。佐藤綾野將接替任期於6月底屆滿的審議委員中川順子。



這兩名學者均隸屬於「再通脹」陣營，該陣營一直主張實施高市目前所倡導的擴張性財政和貨幣政策，並與前央行副總裁若田部昌澄等鴿派官員有關聯。(rc)