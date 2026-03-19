19/03/2026 08:44

【企業盈喜】中國白銀(00815)料去年盈利最多6億人幣，升59倍

《經濟通通訊社19日專訊》中國白銀集團(00815)公布，預期截至去年12月31日止年度盈利5.7億至6億元（人民幣．下同），升最多59倍。



該集團指，剔除有關僱員購股權及僱員股份獎勵的費用影響後，本淨利潤6.21億至6.51億元，因製造業務銷量及收入減少，但由於白銀價格上升，使淨利率上升，導致該分部淨利潤增加、珠寶新零售業務錄得黃金及白銀產品銷售收入大幅增加。由於該分部於出售的黃金產品大部分為存貨，其採購成本較低，配合黃金價格顯著上升，該分部的毛利率大幅增長，令整體毛利增加，該分部淨利潤預期大幅增加及完成視作出售珠峰黃金(01815)收益約5.37億元等。



該集團預期於3月底前公布業績。(wh)