19/03/2026 08:44

【企業盈喜】珠峰黃金(01815)料去年虧轉賺最多1.1億人幣

《經濟通通訊社19日專訊》珠峰黃金(01815)公布，預期截至去年12月31日止年度公司擁有人應佔淨利潤9500萬至1.1億元（人民幣．下同），2024年淨虧損約2300萬元。



該集團指，剔除僱員購股權相關開支影響後，集團預期淨利潤1.5億至1.66億元。預期由淨虧損轉為淨利潤主要歸因於黃金及白銀產品銷售收入大幅增加。由於出售的黃金產品大部分為存貨，其採購成本較低，配合黃金價格顯著上升，黃金產品銷售的毛利率大幅增長，令整體毛利增加，珠寶新零售業務淨利潤預期大幅增加；及已完成出售生鮮食品零售業務收益4100萬元，但向僱員授出購股權而錄得約5600萬元的開支所抵銷。



該集團預期於3月底前公布業績。(wh)