25,277.32
-223.26
(-0.88%)
8,574.07
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4,872.38
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20/03/2026 17:05
美元兌人民幣報6.8837，內地3月1年期及5年期LPR維持不變
美匯指數
|指數
|上日價
|漲跌
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|99.232
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最新美元匯價
|
|17:00報價
|16:00報價
|上日紐約收市價
|美元/日圓
|158.46/50
|158.28/32
|157.69/73
|歐元/美元
|1.1569/73
|1.1571/75
|1.1587/91
|英鎊/美元
|1.3418/22
|1.3424/28
|1.3428/32
|美元/瑞郎
|0.7884/88
|0.7888/92
|0.7879/83
|美元/加元
|1.3714/18
|1.3719/23
|1.3738/42
|澳元/美元
|0.7086/90
|0.7089/93
|0.7085/89
|紐元/美元
|0.5882/86
|0.5887/91
|0.5871/75
|美元/人民幣
|6.8835/39
|6.8827/31
|6.9003/07
|美元/港元
|7.8379/83
|7.8374/78
|7.8335/39
*上述報價只供參考用