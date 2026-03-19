20/03/2026 07:50

摘要 意見回饋 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 中東戰事影響市場情緒，美股連跌兩日

▷ 國際能源署協同成員國釋放4.26億桶原油儲備

▷ 現貨黃金跌近4%，美匯指數跌1%



（註：原文未明確提及「5W1H」中的完整要素，如具體戰事地點、釋放儲備時間等，故依規則僅列明數據與直接因果關係） More ▼ Less ▲

《經濟通通訊社20日專訊》中東戰事持續影響市場情緒，美國三大股指周四（19日）錄得連續第二個交易日下跌。道指收市跌203.72點，或0.44%，報46021.43點；標指跌18.21點，或0.27%，報6606.49點；納指跌61.73點，或0.28%，報22090.69點。美股早段面臨沉重沽壓，主要源於中東戰事引發的供應鏈阻斷與通脹反彈憂慮。不過，油價回落即時紓緩市場對滯脹的恐懼。科技板塊整體表現反覆。焦點股美光科技(US.MU)股價受壓，收市下挫3.8%。阿里巴巴(US.BABA)大跌7.1%。特斯拉(US.TSLA)跌3.2%，英偉達(US.NVDA)跌1%，Meta(US.META)跌1.5%，蘋果(US.AAPL)跌0.4%，微軟(US.MSFT)跌0.7%，谷歌(US.GOOG)跌0.2%，亞馬遜(US.AMZN)跌0.5%。不過，霍爾木茲海峽航道有望重開，國際油價由升轉跌，成功帶動美股脫離盤中低位，大市跌幅顯著收窄。國際能源署採取歷史性的干預行動，協同成員國釋放高達4.26億桶的緊急原油儲備，規模為歷來最大。該機構指出，日本、加拿大及韓國將成為石油儲備釋放行動的主要貢獻國。以色列官方表示，目前正協助重新開放霍爾木茲海峽的航道。這項重大利好消息配合IEA史無前例的聯合行動，成功扭轉油市近期的強勢。 ​布蘭特期油回落，報每桶101美元，跌1.2%。紐約期油報每桶93.63美元，下跌1.8%。*現貨金日內大幅下挫近4%*現貨黃金連跌7日，日內大幅下挫近4%，報約每盎司4640美元，創逾一個月新低；紐約期金表現更差，跌幅逾5%，報每盎司4627美元。美匯指數延續震盪格局，報99.18，下跌1%。美元兌日圓匯率回落，報157.58日圓，跌約1.3%。歐元兌美元匯率在歐洲央行貨幣政策會議後小幅反彈，報1.158，上升約1.2%，日內高見1.1616。(jf)