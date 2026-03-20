20/03/2026 08:10

《政政經經－石鏡泉》央行都不減息了

《政政經經》美聯儲局不減息了，英國也應不減息了，日本也減不了息。



美聯儲局昨天（19日）凌晨議息會議維持利率不變，這已經是美聯儲局連續兩次會議按兵不動！這次背景相對複雜，中東地緣衝突持續升級，油價一路飆升，通脹壓力捲土重來，美聯儲局這個「不動」，釋放的就是極度審慎的訊號。



與此同時，美聯儲局還悄悄修改了措詞，兩個細節藏著大玄機：一是對就業市場沒那麼自信了，暗示勞動力市場開始走弱；二是首次重點點名中東局勢，直白的說地緣衝突對美國經濟的影響充滿不確定性，相當於給自己留足了政策退路。



大家最關心的減息時間表，點陣圖預測很明確：2026年減息一次25個點子，2027年再降一次，看著和去年12月沒差別，實則暗流湧動！為甚麼這麼說呢？仔細扒開點陣圖就發現：支持今年不減息的官員漲到7個人，想大幅減息的人愈來愈少。說白了，美聯儲局寬鬆共識徹底散了，立場直接轉向「更少減息、更晚減息」！但大方向還是減息周期，流動性不會徹底收緊，只是減息門檻拔高！



最讓市場擔心的，是鮑威爾的發言，鷹味十足，他反覆強調：通脹不降溫，想都別想減息！更炸裂的是，鮑威爾透露美聯儲內部已經開始討論「要不要加息」，雖然不是主流想法，但這話一出口，對市場的影響還是不小的！當然，美國2月PPI數據遠超預期，通脹壓力肉眼可見，勞動力市場又在走弱，目前加息的概率極低，其實美聯儲桔就是在放訊號，那就是，別盼著快速減息！



英國方面，經多次減息，到2026年3月，英國目標利率已降至3.75厘，但在目前戰事可以推高通脹上，就不敢再減息了。



*為股市添壓*



日本央行周四（19日）結束了兩日的貨幣政策會會後，決定維持短期利率於0.75厘不變。日本央行在政策聲明謂，中東衝突導致原油價上升，影響經濟前景。由於日本原油靠進口，油價升會導致通脹加速，應有加息壓力。



全球央行都不敢於短期減息，對股市是有壓力的。《資深投資者 石鏡泉》



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）



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