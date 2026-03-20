20/03/2026 09:56

【中東戰火】海灣國家警告：油價或飆至180美元，天然氣長期合約存變數

《經濟通通訊社20日專訊》中東戰事持續影響油國產能及運輸。沙特阿拉伯石油官員周四（19日）警告，供應中斷持續至4月下旬，油價可能飆升至每桶180美元以上。



據報道，雖然油價上漲會在短期內令沙特收入暴增，但該國政府擔憂，油價過高可能促使消費者養成大幅削減石油消耗的習慣，甚至可能是長期轉變，或引發經濟衰退，進而沖擊石油需求。



分析指，沙特通常不希望油價過快上漲，因為這會造成市場長期不穩定。對沙特來說，最理想的局面是油價溫和上漲，同時自身市場份額保持穩定。



*卡塔爾或宣布長期合約遇不可抗力*



另一方面，伊朗日前襲擊卡塔爾的世界最大液化天然氣出口設施，卡塔爾能源公司預計將因此損失約200億美元收入，或宣布長期合約遇不可抗力。



卡塔爾能源公司周四表示，導彈襲擊拉斯拉凡工業城導致該公司4號和6號生產線受損，這兩條生產線合計年產能達1280萬噸，佔卡塔爾年度液化天然氣出口量的17%。維修工作將需要長達五年的時間才能完成。



首席執行官Saad al-Kaabi在聲明中表示：「這意味著，我們將被迫宣布某些長期液化天然氣合同遭遇不可抗力，時間最長可達五年，受影響的國家包括中國、韓國、意大利和比利時。」(jf)