20/03/2026 13:41

【外圍經濟】英倫銀行按兵不動，高盛料最快可能在4月加息

《經濟通通訊社20日專訊》英倫銀行周四（19日）維持利率在3.75厘不變，並指出中東衝突可能引發通脹風險。高盛隨後將英倫銀行降息時間預期推遲至2027年，更指若通脹加劇，最早可能在4月加息。



高盛此前曾預計英國央行將從7月開始逐季降息，但該行周五（20日）在一份報告中表示，現在預計英國央行從明年開始緩慢降息，最終目標利率為3厘。



高盛在報告中重申，如果全球能源價格持續攀升，短期內加息的風險顯著增加，英倫銀行最早可能在4月份的會議上加息。



英倫銀行維持銀行利率不變，並表示未來兩個季度通脹率可能攀升至3.5%左右，同時補充說，仍對通脹預期上升並嵌入經濟體系的風險保持警惕。(jf)