20/03/2026 16:47

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▷ 基本通脹率1.6%，旅遊及交通費用農曆新年期間上漲

▷ 甲類、乙類、丙類指數分別升1.6%、1.8%、1.9% More ▼ Less ▲

《經濟通通訊社20日專訊》政府統計處今日公布2026年2月份的消費物價指數。根據綜合消費物價指數，2026年2月份整體消費物價與一年前同月比較，上升1.7%，較2026年1月份的相應升幅(1.1%)為高。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，綜合消費物價指數在2026年2月份的按年升幅（即基本通脹率）為1.6%，亦較2026年1月份(1.0%)為高。按年升幅擴大主要是由於旅遊費用和進出香港交通費用在農曆新年期間上升所致，加上去年農曆新年在1月份，導致2025年2月份的比較基數相對較低。必須注意每年首兩個月的消費物價一般會受農曆新年時間的影響而較為波動。由於今年農曆新年在2月份，而去年則在1月份，因此2026年1月份和2月份的按年比較可能會受到某程度的影響。以2026年首兩個月合併計算以消除農曆新年的影響，綜合消費物價指數較一年前同期上升1.5%。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，相應升幅則為1.3%。經季節性調整的綜合消費物價指數，截至2026年2月份止的三個月的平均每月升幅為0.2%，與截至2026年1月份止的三個月的相應升幅相同。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，相應的升幅為0.1%及0.2%。從細分指數分析，甲類、乙類及丙類消費物價指數在2026年2月份的按年升幅分別為1.6%、1.8%及1.9%，而2026年1月份的相應升幅分別為1.3%、1.2%及0.9%。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，甲類、乙類及丙類消費物價指數在2026年2月份的按年升幅分別為1.3%、1.6%及1.8%，在2026年1月份的升幅則分別為1.0%、1.0%及0.9%。以2026年首兩個月合併計算，甲類、乙類及丙類消費物價指數的按年升幅均為1.4%。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，相應升幅則分別為1.1%、1.3%及1.4%。經季節性調整的甲類、乙類及丙類消費物價指數，截至2026年2月止的三個月的平均每月變動率分別為0.1%、0.2%及0.2%，而截至2026年1月止的三個月的相應變動率分別為0.3%、0.2%及0.2%。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，截至2026年2月份止的三個月，經季節性調整的甲類、乙類及丙類消費物價指數的平均每月變動率分別為0.0%、0.1%及0.2%，而截至2026年1月止的三個月的相應變動率則均為0.2%。在各類綜合消費物價指數組成項目中，價格2026年2月份錄得按年升幅的類別為雜項服務（上升4.9%）、交通（上升4.3%）、電力、燃氣及水（上升3.5%）、雜項物品（上升1.8%）、煙酒（上升1.8%）、住屋（上升1.1%）、外出用膳及外賣（上升1.1%），以及基本食品（上升0.6%）。另一方面，綜合消費物價指數在2026年2月份錄得按年跌幅的類別為衣履（下跌3.4%），以及耐用物品（下跌2.6%）。截至2026年2月止的三個月，綜合消費物價指數較一年前同期上升1.5%，而甲類、乙類及丙類消費物價指數均上升1.4%。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，相應升幅則分別為1.3%、1.1%、1.3%及1.4%。截至2026年2月止的12個月，綜合消費物價指數較一年前同期平均上升1.4%，甲類、乙類及丙類消費物價指數的相應升幅分別為1.7%、1.3%及1.1%。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，相應升幅則分別為1.1%、1.2%、1.0%及1.0%。政府發言人表示，2026年初的消費物價通脹維持輕微。將1月及2月合併計算，以消除因農曆新年的時間較去年不同令按年比較出現的波動，基本綜合消費物價指數較去年同期上升1.3%，較2025年12月1.2%的升幅稍快。各主要組成項目的價格壓力維持大致受控。展望將來，隨著國際油價自二月末以來因地緣政治緊張局勢升溫而急升，一些燃料相關的項目的進口價格壓力已上升。政府正密切監察外圍發展，並會採取適當回應以維持物價穩定。(ul)