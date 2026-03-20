20/03/2026 16:53

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▷ 2025年全年國際收支赤字699億港元

▷ 第四季經常帳戶盈餘939億港元 More ▼ Less ▲

《經濟通通訊社20日專訊》政府統計處今日發布2025年第4季及2025年全年香港國際收支平衡、國際投資頭寸及對外債務的初步統計數字。其中香港於2025年第4季錄得465億元的國際收支盈餘（相當於本地生產總值的5.3%），而儲備資產相應地增加同等數額。2025年第3季則錄得1365億元的赤字（相當於本地生產總值的15.9%）。2025年全年的國際收支錄得699億元赤字（相當於本地生產總值的2.1%），而2024年則錄得897億元赤字（相當於本地生產總值的2.8%）。經常帳戶方面，2025年第四季的經常賬戶錄得939億元盈餘（相當於本地生產總值的10.6%），這反映香港儲蓄多於投資，令其累積對外金融資產（例如股本證券或債務證券），在環球金融波動時提供緩衝。與2024年第4季的1,109億元經常賬戶盈餘（相當於本地生產總值的13.2%）比較，盈餘減少主要是由於貨物貿易差額由盈餘轉為赤字，而初次收入淨流入和服務貿易盈餘增加則抵銷了部分經常賬戶盈餘的跌幅。貨物貿易赤字方面，2025年第4季的貨物貿易錄得325億元赤字，而2024年同季則錄得59億元盈餘。同期，服務貿易盈餘由327億元增加至379億元。2025年第四季的初次收入流入和流出分別為5235億元和4302億元，從而產生933億元淨流入，而2024年同季則錄得783億元淨流入。2025年第4季非儲備金融資產錄得862億元的整體增幅（相當於本地生產總值的9.8%），而2025年第3季則錄得2710億元的整體增幅（相當於本地生產總值的31.6%）。2025年第4季的整體增幅源自其他投資、證券投資和金融衍生工具淨增加，而直接投資淨減少則抵銷了部分的整體增幅。2025年第4季儲備資產增加465億元，而2025年第3季則減少1365億元。(ul)