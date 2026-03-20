20/03/2026 17:04

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▷ 總從業人數271萬，地產業增5300人，建築地盤減13100人

▷ 金融保險業職缺增16%至5710個，餐飲服務業職缺減36%至3510個 More ▼ Less ▲

《經濟通通訊社20日專訊》根據政府統計處今日發表的從業人士及職位空缺統計數字，2025年12月與上年同期比較，統計調查所涵蓋行業的私營機構的總從業人數下跌0.2%，即減少5800人；而職位空缺數目為46000個，較上年同期減少21%或12410個。在2025年12月，所有涵蓋行業的總從業人數為271萬人。進出口貿易業的從業人數為33.9 7萬人，其次是專業及商用服務業31.87萬人、金融及保險業24.16萬人、零售業22.83萬人、教育業21.94萬人和餐飲服務業21.76萬人。與上年同期比較，各選定行業的從業人數的變動不一。增加主要見於地產業（3.6%或5300人）、金融及保險業（3.6%或800人）和人類保健服務業（3.1%或5000人）。另一方面，從業人數減少的行業主要有建築地盤（只包括地盤工人）（-10.8%或-13100人）、進出口貿易業（-4.2%或-14800人）、清潔及同類服務業（-2.1%或-1700人）和零售業（-1.9%或-4400人）。在2025年12月的46000個私營機構職位空缺當中，金融及保險業佔5710個，教育業佔5020個，住宿護理及社會工作服務業佔4400個，專業及商用服務業（清潔及同類服務業除外）佔4200個，而餐飲服務業佔3510個。在2025年12月，大部分選定行業的職位空缺數目較上年同期有所減少。減少主要見於餐飲服務業（-1970個或-36%）、地產業（-1720個或-39%）、建築地盤（只包括地盤工人）（-1610個或-93%）和專業及商用服務業（清潔及同類服務業除外）（-1470個或-26%）。另一方面，職位空缺數目增加的行業主要有金融及保險業（790個或16%）。按主要職業組別分析，私營機構的職位空缺主要為服務及銷售人員（15250個）、專業人員（8670個）和輔助專業人員（8000個）。(ul)