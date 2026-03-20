25,274.40
-226.18
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20/03/2026 15:01
紐元兌美元報0.5875，新西蘭2月貿易逆差降至2.6億紐元
美匯指數
|指數
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最新美元匯價
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|上日紐約收市價
|美元/日圓
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|歐元/美元
|1.1558/62
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|1.1587/91
|英鎊/美元
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|1.3428/32
|美元/瑞郎
|0.7895/99
|0.7891/95
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|美元/加元
|1.3736/40
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|澳元/美元
|0.7078/82
|0.7087/91
|0.7085/89
|紐元/美元
|0.5873/77
|0.5879/83
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|美元/人民幣
|6.8916/20
|6.8939/43
|6.9003/07
|美元/港元
|7.8345/49
|7.8336/40
|7.8335/39
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