20/03/2026 15:54

滙豐全球投資峰會將於4月中旬舉行，艾橋智及耶倫等將出席

《經濟通通訊社20日專訊》滙豐表示，將於4月14日至16日在港舉行「滙豐全球投資峰會」，峰會議題涵蓋地緣政治、科技突破、資金流向，以及私人金融網絡崛起，探討如何促進全球增長與創新。



本屆峰會雲集多位重量級演講嘉賓，包括滙豐控股(00005)行政總裁艾橋智(Georges Elhedery)、前美國財長耶倫(Janet Yellen)、倫敦證券交易所行政總裁霍格特(Dame Julia Hoggett)，及暢銷書作家Malcolm Gladwell等。



其中，財富座談會將於4月16日下午舉行。透過一系列專題會議，與會嘉賓探討新興投資機遇、人工智能(AI)與科技帶來的革命性影響，以及影響中國經濟發展的主要趨勢。耶倫將就全球經濟前景、美元市場演變，以及亞洲作為國際增長引擎日益增強的影響力發表見解。



去年，超過500位客戶蒞臨財富座談會，演講嘉賓包括黑石集團董事長、首席執行官兼聯合創始人Stephen A. Schwarzman、《金融時報》副主編兼首席經濟評論員Martin Wolf，以及方舟投資創始人、首席執行官兼首席投資官Cathie Wood。(bi)